«Зенит» прибыл в Рим на «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» прибыл в Рим, где 29-30 апреля пройдут матчи «Финала четырёх» мужской Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба. Действующие победители турнира вылетели в Италию чартерным рейсом, однако перелёт из-за встречного ветра занял шесть с половиной часов.

Все игроки «Зенита» здоровы и готовы к предстоящим матчам. В 17:30 российская команда проведёт тренировку на арене «Палатоматтика».

В первом полуфинале «Зенит» сыграет с немецким «Берлином», а во втором встретятся две итальянские команды — «Перуджа» и «Любе Чивитанова».