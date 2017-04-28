Столярова: казанскому «Динамо» надо решать задачи на своей стороне

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Столярова перед решающими матчами финальной серии чемпионата России по волейболу сказала, что главная задача команды – показать свой максимум во всём.

«Мы должны показывать свой максимум во всём: в физике, в тактике, в настрое. Нужно помнить про указания тренеров, максимально собраться и выиграть. Я считаю, что очень важной будет первая домашняя игра – от неё будет очень многое зависеть. На первый план выйдет самоотдача и наша игра. Нельзя смотреть на то, как выйдет играть соперник: в хорошем расположении духа после Лиги чемпионов или в плохом. Это их дело, их проблемы. У нас есть своя команда, есть свои цели и задачи, решать которые нужно в первую очередь на своей стороне.

Поражение московского «Динамо» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов — это палка о двух концах. В этом сезоне московское «Динамо» ещё ничего не выиграло: в финале Кубка они проиграли, в Лиге чемпионов тоже не получилось. Хотя выйти в «Финал четырёх» – это тоже здорово, но думаю, у них ставились куда более серьёзные задачи, и они их не выполнили. Поэтому у них остался только чемпионат России, который им нужно выигрывать», — приводит слов Столяровой «Татар-информ».

После двух матчей, прошедших в Москве, счёт в серии до трёх побед 1-1. Третий и четвёртый матчи пройдут в Казани 28 и 29 апреля.