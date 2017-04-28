Перепёлкин: переломом в игре стала замена связки у московского «Динамо»

Старший тренер казанского «Динамо» Александр Перепёлкин прокомментировал поражение от московских одноклубниц в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (2:3). Счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу московского «Динамо».

«Почему, когда вели 2:0 по партиям, не удалось довести игру до победы? Выход Ветровой очень сильно повлиял на игру. Было заметно, что после этого Наталия Гончарова смогла показать более серьёзную игру, чем даже в первых матчах в Москве или в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. И после этого «Динамо» (Москва), можно сказать, вздохнуло свободнее. Мы, конечно, ещё не обсуждали с другими тренерами, но, по моему мнению, переломом в игре стала замена связки у гостей.

Почему не удалось дожать на тай-брейке? В концовке и они, и мы хорошо играли. Вы сами видели: мяч туда, мяч сюда. Но нам, возможно, уже не хватило сил. К тому же соперник играл на более позитивных эмоциях, потому что они смогли догнать и потом повести. Всё-таки, чтобы такая команда, как «Динамо» (Москва), проигрывала три раза подряд, если считать и «Финал четырёх» ЛЧ, – подобное бывает очень редко. Хотя, конечно, могло быть сегодня.

Была ли сегодняшняя игра чем-то похожа на первый домашний матч против «Уралочки» в полуфинале, так же проигранный после 2:0? Всё-таки нет. Сегодня игра была много грязнее с обеих сторон. И у нас даже в первых двух выигранных партиях было много невынужденных ошибок. Возможно, у нас так сказался длительный перерыв, а у соперника – их усталость.

Хватит ли до завтра времени восстановиться? У нас одинаковые с соперником условия по времени. Ну а по эмоциям… Думаю, главный тренер найдёт нужные слова. Да и игроки у нас все большие профессионалы и сами всё понимают», — приводит слова Перепёлкина пресс-служба казанского «Динамо».