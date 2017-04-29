Павлов: надеюсь, в «Финале шести» «Локомотив» покажет классный волейбол

Один из лидеров «Локомотива» Николай Павлов, пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за травмы, внёс весомый вклад в победу своей команды над «НОВОЙ» в плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Нова» бросилась на нас так, словно шла в последний бой. Это чувствовалось по настрою, по тому, как они бились в некоторых партиях и не скрывали, что после поражения в первом матче рассчитывали победить дома и вернуться в Новосибирск на третью игру. Но мы сыграли хорошо, сдержали их натиск и вышли «Финал шести».

Пауза в тренировках дала о себе знать. Но нужно было играть, и считаю, что на данном этапе я справился. Сейчас до «Финала шести» есть время, чтобы набрать форму, восстановить чувство мяча и войти в игровой ритм. Болевые ощущения ещё остаются, но ничего страшного в этом нет. Буду терпеть… В финале надо сыграть на максимуме возможностей, показать свой лучший волейбол. Я к этому стремлюсь, как и вся команда. Хотим порадовать болельщиков, руководство клуба. Ну и себя, конечно.

Добавит ли сложностей «Локомотиву» то, что «Финал шести» пройдёт в Москве? В принципе неважно, где играть. Надеюсь, что к началу финальных матчей мы наберём хорошую форму и покажем классный волейбол», — приводит слова Павлова пресс-служба «Локомотива».