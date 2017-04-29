Бленджини: российские клубы вкладывают большие деньги в создание команд

Главный тренер итальянского «Любе Чивитанова» Джанлоренцо Бленджини рассказал о значимости участия в «Финале четырёх» мужской Лиги чемпионов.

«Не только для меня, но и для любого итальянского волейболиста и тренера участие в домашнем „Финале четырёх“ Лиги чемпионов — это просто фантастика. Это особенный момент для нас всех.

Мы все знаем, что российские клубы инвестируют огромные деньги в создание команд. Но сейчас я полностью сосредоточен на встрече с «Перуджей», — приводит слова Бленджини официальный сайт турнира.