Панков планирует покинуть «Заречье-Одинцово»

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков сообщил, что планирует покинуть команду, но прежде намерен выполнить обязательства перед игроками, которые пришли по его приглашению.

«Сейчас в спорте всё построено на финансах. Нет денег — нет игроков. У меня очень хорошие девочки, но они ещё только формируются. Больше того, стоит нам воспитать талантливую волейболистку, как её тут же переманивают в другой клуб. Удержать своих спортсменов мы не можем, для этого опять-таки не хватает денег. В результате мы просто не успеваем воспользоваться плодами собственного труда. И так повторяется из года в год, из сезона в сезон. Уже известно, что команду покинет основная диагональная Дарья Малыгина. Она уходит в казанское «Динамо». По тому же маршруту последует и связующая Татьяна Романова. На этом список потерь не исчерпывается. Судя по всему, Одинцово покинут ещё несколько человек.

Я считаю себя патриотом «Заречья», но и моему терпению настаёт предел. От бесконечного безденежья опускаются руки. Я давно мог уйти, но не хочется бросать начатое дело. Вот и уговариваешь сам себя: не спеши, подожди ещё немного. Пока это всё мысли вслух: так, прожекты. Кроме того, у меня есть обязательства перед спортсменками, которых я пригласил в Одинцово, и перед Всероссийской федерацией волейбола, где я курирую вопросы подготовки резерва», — приводит слова Панкова «Подмосковье сегодня».