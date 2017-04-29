Панченко: два раза подряд выигрывать чемпионат России – дорогого стоит

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Юрий Панченко прокомментировал победу своей команды в финальной серии чемпионата России над казанским «Динамо» и завоевание золотых медалей национального первенства.

«Сегодня особый день. Мы говорили перед игрой, что если не сейчас, играть пятый матч в Москве будет еще тяжелее. Видно было, что они выложились – обе команды играли из последних сил. Где-то нервы, где-то желание победить: все это сыграло. Сегодня, наверное, был простой волейбол, не очень зрелищный, не было никаких комбинаций. Оно и понятно – мы играем финал, где каждое очко на вес золота, где царит огромное напряжение на обеих сторонах площадки.

Я считаю, что два раза подряд выигрывать чемпионат России – дорогого стоит. Как по мне, так задачу на сезон мы выполнили. Дальше оценки давать будет руководство», – приводит слова Панченко «Татар-информ».