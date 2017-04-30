Кречетов: сборная России очень расстроена поражением в полуфинале ЧЕ U19

Игрок сборной России среди волейболистов не старше 19 лет Егор Кречетов выразил разочарование от поражения, постигшего его команду в полуфинале чемпионата Европы в Венгрии с командой Чехии. Подопечные Андрея Ноздрина уступили в пяти партиях и поспорят за бронзовые награды с соперниками из Турции.

«Честно говоря, мы очень расстроены. Сборная России очень хотела победить и выйти в финал, так что сейчас мне тяжело прокомментировать результат и сказать, почему получилось именно так», — приводит слова Кречетова официальный сайт турнира.