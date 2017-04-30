«Любе Чивитанова» завоевал бронзовые медали волейбольной Лиги чемпионов

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» стал бронзовым призёром мужской волейбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17. В матче за третье место «Любе Чивитанова» в четырёх партиях обыграл немецкий «Берлин». Самым результативным игроком матча стал Пол Кэрролл из «Берлина», набравший 25 очков. 23 очка «Любе» принёс Цветан Соколов.

В финале титул разыграют казанский «Зенит» и хозяева площадки из итальянской «Перуджи».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал четырёх». Матч за третье место

«Любе Чивитанова» (Италия) – «Берлин» (Германия) — 3:1 (29:27, 22:25, 25:21, 25:21).