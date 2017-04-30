Михайлов — MVP «Финала четырёх» ЛЧ, Леон и Вольвич — среди лучших игроков

По итогам «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который завершился в Риме победой «Зенита», три игрока казанского клуба получили индивидуальные награды, сообщает пресс-служба «Зенита».
Самым ценным игроком турнира (MVP) признан диагональный Максим Михайлов, лучшим доигровщиком – Вильфредо Леон, лучшим блокирующим — Артём Вольвич.
Лучшие игроки «Финала четырёх»
MVP: Максим Михайлов («Зенит»)
Связующий: Лучано Де Чекко («Перуджа»)
Диагональный: Александр Атанасьевич («Перуджа»)
Блокирующие: Марко Подрашчанин («Перуджа») и Артём Вольвич («Зенит»)
Доигровщики: Вильфредо Леон («Зенит») и Иван Зайцев («Перуджа»)
Либеро: Женя Гребенников («Любе Чивитанова»).