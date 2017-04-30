Алекно: нет никакого секрета в успехе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу казанской команды в финале Лиги чемпионов, которая стала для его подопечных третьей подряд на турнире (пятой в истории).

«На самом деле нет никакого секрета в нашем успехе. Сейчас наш клуб очень хорошо организован и располагает средствами для найма лучших игроков мира. Вот в чём наш успех. Также я хотел бы сказать, что игрокам и тренерскому штабу не всегда легко справляться с давлением, так как ожидания от нашей игры всегда невероятно высоки – все ждут от нас только победы. Наши болельщики и руководство клуба воспринимают второе место как полный провал, и это всегда давит на нас. Но, конечно, я доволен и результатом, и этой золотой медалью», — приводит слова Алекно пресс-служба турнира.