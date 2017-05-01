Ковальчук: сборная РФ U19 приехала на ЧЕ за медалью, поэтому мы так расстроены

Волейболист сборной России U19 Алексей Ковальчук прокомментировал поражение от команды Турции в матче за третье место на чемпионате Европы в Венгрии со счётом 2:3 (22:25, 25:21, 26:24, 17:25, 13:15). Ранее в группе сборная России одержала пять побед в пяти матчах, но в полуфинале на тай-брейке уступила команде Чехии.

«Мы очень хотели завоевать бронзовые медали. Мы приехали сюда за медалью, поэтому сейчас все очень расстроены. Команда допустила несколько ошибок и, несмотря на то, что мы отчаянно сражались, нам чего-то не хватало», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.