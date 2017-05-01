Чукур: матч со сборной России был непростым, мы очень рады победе

Волейболист сборной Турции U19 Онур Чукур поделился впечатлениями после победы над командой России в матче за третье место на чемпионате Европы в Дьоре (Венгрия) со счётом 3:2 (25:22, 21:25, 24:26, 25:17, 15:13).

«Это была хорошая и непростая игра. Мы сумели одержать в ней победу. Ощущения просто великолепные. Вся команда шла вперёд к своей цели. Мы надеялись завоевать медали. Теперь мы с нетерпением ждём чемпионата мира», — приводит слова Чукура официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.