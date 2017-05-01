Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Перуджей» в финале ЛЧ

Волейболисты казанского «Зенита» защитили титул победителя Лиги чемпионов, уверенно обыграв в финале итальянскую «Перуджу» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:14).

Видеообзор прошедшего матча доступен в официальном аккаунте казанского «Зенита» на Youtube.

«Зенит» в пятый раз выиграл Лигу чемпионов (ранее в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах). Самым ценным игроком «Финала четырёх» был признан диагональный российского клуба Максим Михайлов, лучшим доигровщиком стал Вильфредо Леон, лучшим блокирующим — Артём Вольвич.