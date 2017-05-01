Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алекно: когда выигрываешь, не отдав ни одной партии, могут признать

1 мая 2017, понедельник. 18:15. Волейбол

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно прокомментировал третью подряд победу казанской команды в Лиге чемпионов, которую в этот раз зенитовцы праздновали в Риме, обыграв местную «Перуджу».

«Это надо было видеть – какой зал, какое напряжение. Две самые сильные итальянские команды играли в «Финале четырёх». Эмоции? Ну а какие могут быть эмоции после победы? Если ты выиграл один раз, кто-то скажет, что это случайно. Когда ты выигрываешь, не отдав ни одной партии, могут признать. Я думаю, что нас признали, так что на сегодняшний день – сильная команда. О клубном чемпионате мира говорить не стоит, потому что он будет ещё не скоро. Сейчас все наши мысли – о «Финале шести» чемпионата России», – приводит слова Алекно «Татар-информ».

Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Владимир Алекно
Новости. Волейбол
1 мая 2017, понедельник
18:15 Алекно: когда выигрываешь, не отдав ни одной партии, могут признать
17:40 Михайлов: для «Зенита» каждая последующая победа в Лиге чемпионов как первая
16:07 Источник: Гребенников покинет «Урал»
15:24 Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Перуджей» в финале ЛЧ
14:12 Чукур: матч со сборной России был непростым, мы очень рады победе
13:06 Хизал: мы рады победе над Россией на ЧЕ U19, но цели сборной Турции выше
12:03 Ковальчук: сборная РФ U19 приехала на ЧЕ за медалью, поэтому мы так расстроены
11:09 Чебуль: «Любе Чивитанова» извлечёт немало уроков из матча с «Берлином»
10:16 Бирарелли: думаю, все видели, что «Зенит» был гораздо сильнее «Перуджи»
09:13 Вольвич: когда Леон подаёт так, как ещё не подавал в сезоне, вырастают крылья
07:00 «Зенит» – пятикратный победитель волейбольной Лиги чемпионов! Фото из Перуджи
00:21 Леон: выиграть чемпионат России будет сложнее, чем Лигу чемпионов
00:17 Андерсон: в Европе «Зенит» — команда-победитель, но нам надо выиграть клубный ЧМ
30 апреля 2017, воскресенье
23:54 Сборная Чехии выиграла ЧЕ U19 по волейболу, Дикарев — в символической сборной
23:39 Алекно: нет никакого секрета в успехе «Зенита»
22:34 Михайлов — MVP «Финала четырёх» ЛЧ, Леон и Вольвич — среди лучших игроков
21:40 «Зенит» выиграл волейбольную Лигу чемпионов, разгромив «Перуджу»
20:16 Кузнецов: сборная России совершила ошибку, проиграв в полуфинале Чехии
19:31 «Любе Чивитанова» завоевал бронзовые медали волейбольной Лиги чемпионов
19:09 Сборная России по волейболу осталась без медалей чемпионата Европы U19
17:21 Ветрова: не хотелось затягивать финальную серию до пяти матчей
15:12 Бернарди: «Зенит» силён, но фаворитом «Финала четырёх» ЛЧ был «Любе Чивитанова»
13:23 Мельников: россияне ошибались в ключевых розыгрышах в полуфинале ЧЕ U19
12:18 Кречетов: сборная России очень расстроена поражением в полуфинале ЧЕ U19
11:24 Салпаров покинет «Зенит» после финала Лиги чемпионов
11:19 Волейболистки московского «Динамо» — чемпионки России! Фоторепортаж
10:13 Кромм: «Берлин» играл достойно, но «Зенит» показал высочайший класс
10:02 Андерсон: «Зенит» долго не играл, поэтому трудно начал матч с «Берлином»
00:12 Старцева: казанское «Динамо» сделало всё, но, к сожалению, не смогло выиграть
00:06 Щербань: помогали друг другу – за счёт этого удалось переломить ход матча
29 апреля 2017, суббота
23:22 Соперником «Зенита» в финале Лиги чемпионов стала «Перуджа»
23:10 Перепёлкин: обидно, что казанское «Динамо» само упустило игру из своих рук
22:52 Панченко: два раза подряд выигрывать чемпионат России – дорогого стоит
22:18 Бутько: дальше нужно разнообразнее играть и наладить связь с Михайловым
21:25 Московское «Динамо» выиграло ЧР по волейболу среди женских команд
21:12 Россия уступила Чехии в полуфинале ЧЕ U19 по волейболу
20:27 Алекно: волейбол в матче с «Берлином» получился немного скомканным
19:07 «Зенит» стал первым финалистом волейбольной Лиги чемпионов, разгромив «Берлин»
16:41 Панков планирует покинуть «Заречье-Одинцово»
14:40 Салпаров: «Берлин» может наказать за недооценку, но в «Зените» все ребята профи
13:09 Бленджини: российские клубы вкладывают большие деньги в создание команд
11:56 Серниотти: никто не думал, что «Берлин» выйдет в «Финал четырёх» Лиги чемпионов
10:59 Бернарди: у «Зенита» очень мощная команда
00:40 Павлов: надеюсь, в «Финале шести» «Локомотив» покажет классный волейбол
28 апреля 2017, пятница
23:33 Перепёлкин: переломом в игре стала замена связки у московского «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сыграет казанский «Зенит» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+