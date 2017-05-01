Алекно: когда выигрываешь, не отдав ни одной партии, могут признать

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно прокомментировал третью подряд победу казанской команды в Лиге чемпионов, которую в этот раз зенитовцы праздновали в Риме, обыграв местную «Перуджу».

«Это надо было видеть – какой зал, какое напряжение. Две самые сильные итальянские команды играли в «Финале четырёх». Эмоции? Ну а какие могут быть эмоции после победы? Если ты выиграл один раз, кто-то скажет, что это случайно. Когда ты выигрываешь, не отдав ни одной партии, могут признать. Я думаю, что нас признали, так что на сегодняшний день – сильная команда. О клубном чемпионате мира говорить не стоит, потому что он будет ещё не скоро. Сейчас все наши мысли – о «Финале шести» чемпионата России», – приводит слова Алекно «Татар-информ».