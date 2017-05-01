Вербов: позитив от победы в Риме поможет «Зениту» в «Финале шести» ЧР

Либеро «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в волейбольной Лиге чемпионов. В финале турнира казанцы со счётом 3:0 обыграли итальянскую «Перуджу».

«Очередной классный матч, очередная классная победа! Играли на шикарной арене. Правда, на ней всё было против нас. За исключением наших болельщиков, конечно. Было приятно видеть частичку России на трибунах, это помогает. Спасибо болельщикам за поддержку! Здорово, что мы порадовали российских болельщиков в прайм-тайм.

В первой половине сезона в Лиге чемпионов на позиции либеро полностью играл Тео. Мы с Салпаровым уже опытные игроки, и у нас даже не конкуренция, а взаимопомощь. Мы не бьёмся за место в составе, а помогаем друг другу. Если у него что-то не получается, я выхожу – и наоборот.

Уже 2 мая вечером у нас будет тренировка. Сегодня-завтра порадуемся и снова за работу – скоро «Финал шести» чемпионата. Думаю, позитив от победы в Риме нам только поможет", – приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».