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Бабешина: после сезона ощущается какое-то чувство незавершенности

1 мая 2017, понедельник. 23:22. Волейбол

Капитан «Уралочки-НТМК» Марина Бабешина подвела итоги прошедшего сезона, в котором екатеринбургская команда заняла четвертое место.

«Ощущается какое-то чувство незавершенности, в плей-офф мы заняли 4-е место, а оно, как известно, самое обидное. Но могу сказать, что мы бились, старались, делали всё, что могли, команда у нас молодая, сезон получился сложный.

Чего не хватило во втором матче с казанским «Динамо», когда могли выйти в финал? После этой игры было особенно тяжело эмоционально. Думаю, нам не хватило опыта. У «Динамо» в составе есть немало игроков, кто много играл напряженный плей-офф, это и Заряжко, и Старцева, а у нас состав молодой, нашим игрокам пока не хватает опыта таких матчей, но для этого и нужны такие игры, чтобы его получить, так что всё впереди.

Почему не удалось выиграть серию за бронзу у «Енисея»? Думаю, нам не хватило какой-то наглости, собранности. До сих пор точно не могу сказать, почему так получилось. В голове не укладывается. Мы в отпуске, но мыслями еще в игре, мысли о матчах с «Енисеем».

Планы на отпуск? Далеко пока не заглядываем. После окончания сезона мы с дочкой сразу поехали в Сургут к мужу, его команда участвует в «Финале шести», так что первым делом к папе, ведь в сезоне редко удается видеться, и очень хочется посмотреть волейбол со стороны зрителя», — приводит слова Бабешиной пресс-служба «Уралочки».

Источник: Официальный сайт ЖВК "Уралочка-НТМК" Сообщить об ошибке
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ЖВК Уралочка-НТМК Марина Бабешина
Новости. Волейбол
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