Лукьяненко: обе группы «Финала шести» чемпионата России очень сильные

Связующий «Локомотива» Иван Лукьяненко рассказал о своём первом полноценном сезоне в составе новосибирской команды и предстоящем «Финале шести» чемпионата России.

«Это был мой первый полноценный сезон в Суперлиге, и перед его началом я сильно волновался. Ведь и руководство, и болельщики, и тренерский штаб надеялись, что я смогу сыграть на таком же высоком уровне, как и в концовке прошлого сезона. Ко мне было повышенное внимание, да и у меня самого к себе большие требования. Впрочем, я не сомневался в своих силах. А новый тренерский штаб во главе с Пламеном Константиновым был для меня определённым стимулом.

Наш главный тренер – большой мастер, фанат своей работы. Более того, он очень хороший психолог, замечает малейшие детали, огрехи. Мне очень комфортно с ним. На данный момент это лучший специалист, с которым мне приходилось работать. Хочется ещё отметить старшего тренера Алессандро Пироли, который принимает активное участие в тренировочном процессе.

Обе группы «Финала шести» чемпионата России очень сильные. Слабых соперников на таком уровне быть просто не может. Я, например, не ожидал такого результата в третьем матче плей-офф, между Сургутом и Кемерово. Был уверен, что «Кузбасс» выиграет у себя на домашней площадке. Но у «Газпрома-Югры» была бешеная мотивация, они показали блестящую игру — возможно, лучшую в этом сезоне. Так что в Москве все матчи будут очень тяжелыми, мы к этому сейчас и готовимся. Да, у меня было много игровой практики в сезоне, но опыта «Финала шести» нет, поэтому испытываю некоторое волнение. Но я с ним справлюсь», — приводит слова Лукьяненко пресс-служба «Локомотива».