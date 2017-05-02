Ирисова: за минувший год игроки «Уралочки» выросли в индивидуальном мастерстве

Блокирующая «Уралочки-НТМК» Елена Ирисова прокомментировала продление контракта с клубом из Свердловской области на один сезон. Она выступает с команде Николая Карполя с 2015 года.

«Я очень рада, что продлила контракт с «Уралочкой». Мне очень нравится в команде, нравится наш коллектив и вообще отношения в клубе между сотрудниками. И конечно, самое главное – очень хочу продолжать работать с Николаем Васильевичем.

За минувший год мы выросли в индивидуальном мастерстве. У нас молодые игроки, многие недавно были в Молодёжной лиге, первый год в Суперлиге. Нам, безусловно, есть куда расти. На сборах летом будем тактически и технически всё оттачивать. Следующий сезон, думаю, будет интересным», — цитирует Ирисову официальный сайт клуба.