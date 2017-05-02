Плужников: где-то ответственность и желание себя проявить мешали «Динамо-ЛО»

Блокирующий «Динамо-ЛО» Алексей Плужников подвёл итоги выступления команды в дебютном сезоне в Суперлиге и рассказал о предстоящих планах. В регулярном чемпионате коллектив из Ленинградской области занял 12-е место.

«С одной стороны, могло быть и хуже. С другой стороны, думаю о том, какой малости нам не хватило, чтобы было лучше… Пара партий, которые мы могли бы взять, одна-две победы, которые мы упустили – их нам и не хватило, чтобы оказаться в плей-офф. Одной победы не хватило до 11-го места, двух – до плей-офф.

В целом, наверное, неплохо. Сезон всё-таки первый, где-то мы слишком сильно хотели, где-то слишком сильно переживали. Тем более понимали, что наши болельщики, которых мы приучили к постоянным победам в Высшей лиге «А», будут ждать таких же постоянных побед и здесь, в Суперлиге. Возможно, где-то ответственность и желание себя проявить нам мешали», — цитирует Плужникова официальный сайт клуба.