Игрок сборной Болгарии Скримов продолжит карьеру в «НОВЕ»

Доигровщик сборной Болгарии Тодор Скримов в предстоящее межсезонье перейдёт в новокуйбышевскую «НОВУ», сообщает «Спорт Бизнес Online». В прошлом сезоне 27-летний волейболист выступал за итальянский «Милан». Также в его послужном списке выступления за французский «Пари Воллей» и итальянскую «Латину».

В прошлом сезоне «НОВА» заняла восьмое место в регулярном чемпионате мужской Суперлиги, а в плей-офф за выход в «Финал шести» соревнований уступил новосибирскому «Локомотиву», проиграв оба матча в четырёх партиях.