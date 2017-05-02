Доигровщик «НОВЫ» Макаренко стал отцом

Доигровщик новокуйбышевской «НОВЫ» Дмитрий Макаренко стал отцом. Супруга 31-летнего волейболиста Кристина родила сына.

«Волейбольный клуб «НОВА» от всей души поздравляет Дмитрия Макаренко и его супругу Кристину с рождением сына! Желаем крепкого здоровья малышу и его маме!» — говорится в заявлении на официальном сайте «НОВЫ».

«НОВА» заняла восьмое место по итогам регулярного чемпионата мужской Суперлиги и в серии плей-офф за выход в «Финал шести» соревнований в двух матчах уступила новосибирскому «Локомотиву».