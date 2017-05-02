Источник: «Белогорье» продлило контракт с Обмочаевым до конца сезона-2019/20

«Белогорье» продлило контракт с либеро Алексеем Обмочаевым до конца сезона-2019/20, сообщает «Спорт Бизнес Online». Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне был дозаявлен за белгородский клуб в конце декабря 2016 года, а до этого не играл практически в течение года после разрыва контракта с московским «Динамо».

28-летний волейболист ранее выступал за казанский «Зенит» и калининградское «Динамо-Янтарь». Он является двукратным чемпионом и бронзовым призёром чемпионата России, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка ЕКВ.