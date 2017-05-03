Бруно Резенде вернулся в «Модену»

Итальянская «Модена» объявила о подписании контракта с бразильским связующим Бруно Резенде. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью пролонгации. 30-летний южноамериканец уже выступал за итальянскую команду в сезоне-2015/16, однако вернулся в чемпионат Бразилии.

«Прежде всего благодарен „Модене“ за приглашение вернуться после сезона, проведённого в чемпионате Бразилии. Я вернулся с решимостью выиграть всё вместе с „Моденой“ для клуба, города и болельщиков», — приводит слова Бруно официальный сайт клуба.