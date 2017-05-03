Гуцалюк стал первым пятикратным победителем Лиги чемпионов

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Гуцалюк стал самым титулованным игроком Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба. Он установил рекорд, выиграв главный европейский турнир в пятый раз в своей карьере. Четырежды Александр выигрывал Лигу чемпионов с казанским «Зенитом» (2012, 2015, 2016, 2017) и один раз – с новосибирским «Локомотивом» (2013).

По четыре победы в активе Сергея Тетюхина («Белогорье», «Зенит»), Александра Косарева («Белогорье», «Зенит»), Максима Михайлова («Зенит») и Владислава Бабичева («Зенит»).

По общему числу медалей рекордсменом остаётся Тетюхин – 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.