Кошкин: возможно, тренеры других команд меня недооценивали

Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Александр Кошкин признался, что не считает верным высказывание о том, что в матчах за третье место в Суперлиге он переиграл наставника «Уралочки-НТМК» Николая Карполя. Красноярская команда выиграла серию со счётом 3-1.

«У меня была задача обыграть команду соперника. Я выходил и не смотрел, кто там напротив. Конечно, Карполь – великий тренер. Мне говорят: вот, ты обыграл Карполя… Это не я обыграл Карполя, это команда «Енисей» обыграла команду «Уралочку». И моя задача – подготовить команду к игре с этой самой «Уралочкой». А что думают про меня тренеры других команд, я не знаю. Возможно, и недооценивали.

Есть огромная разница между старшим тренером и главным. Главный тренер несёт колоссальную ответственность за результат, за команду. И опыт здесь очень важен. Может, он не так важен при подготовке команды, но он может иметь решающее значение во время игры, в самые ответственные её моменты. Вспоминаю свою первую игру, свою первую партию… Тогда отсутствие опыта очень сказывалось. Но потом от игры к игре, тем более что результаты были положительными, уверенность приходила. Но, конечно, опыт – это не пустое, он очень важен. Он нарабатывается, по-другому не бывает.

Самое главное, у нас была команда. У нас не было звёзд, у нас не было топ-игроков, в одиночку решающих исход матчей. Посмотрите на Краснодар, на «Уралочку». Там люди играли на чемпионатах мира и Европы, на Олимпиадах. У нас никто к этому даже не подходил. У нас была командная игра. Брали своё за счёт характера, желания. Помогали друг другу. Всего понемногу. А такого компонента, за счёт которого мы могли кого-то обыграть, не было», — цитирует Кошкина «Крайспорт».