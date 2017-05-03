Шипулин: вся страна Лёшу Обмочаева бросила, а я, как всегда, подхватил

Главный тренер белгородского «Белогорья» Геннадий Шипулин подтвердил информацию о том, что клуб продлил контракт с либеро Алексеем Обмочаевым на три года. Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне был дозаявлен за белгородский клуб в конце декабря 2016 года, а до этого не играл практически в течение года после разрыва контракта с московским «Динамо».

«Продлили контракт с Лёшей на три года. Не просто контракт. Вся страна Лешу бросила, а я, как всегда, подхватил. Все умники бросили, кинули в грязь. Все забыли, что он медаль олимпийскую завоевал для страны, его забыли. А у Лёши родился ребёночек, он женился, мы создали все условия. Он живёт в комфорте, тренируется в комфорте. Лёша в правильной окружающей среде, правильное воспитание, земля плодородная и люди прекрасные.

Я могу гарантировать, что он в сборной ещё поиграет, уверен в этом. Только вот надо, чтобы в национальной команде правильные люди работали. А то что-то мы уже начинаем даже юношеской сборной проигрывать. Это уже очень серьёзный сигнал, нехороший. Люди работают непонятные потому что, фамилии в мире волейбола неизвестные.

В юношеской команде должны работать вторые и третьи тренеры, которые работают в Суперлиге. Таких людей у нас предостаточно: Богомолов, Хамутцких, Косарев, Согрин, Алфёров, Тетюхин, Шулепов, Климкин. Должны работать те люди, которые работают в Суперлиге, которые в еврокубках участвуют, в лигах, которые всех ребят знают", — цитирует Шипулина «Р-Спорт».