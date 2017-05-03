Бутько: «Зенит» не потратил много сил в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько оценил свои действия в «Финале четырёх» Лиги чемпионов и рассказал о настрое на «Финал шести» российской Суперлиги. Подопечные Владимира Алекно обыграли немецкий «Берлин» и итальянскую «Перуджу» и защитили титул победителя Лиги чемпионов.

«В матче с «Берлином» была нервозность, плюс новый зал, в котором мы присматривались, пристреливались. В совокупности это давало какую-то неуверенность, поэтому старался сыграть надёжнее. Понятно, что на таком уровне это может звучать как отговорка. Тем не менее, если команда выиграла, значит, всё было правильно. Но всё равно проанализировал свои действия, посмотрел, в каких моментах можно было сыграть иначе. Что касается финала, то тактика и распределение передач между нападающими обсуждаются на собрании с тренером. Есть установка, которой придерживаешься в зависимости от соперника, от приёма. Много нюансов. Рад, что в финале наша игра смотрелась интереснее.

Победа с «Локомотивом» в 2013 году всегда будет особенной. Это было большое событие для клуба, тем более мы играли в России. А то, что Новосибирск тогда выиграл, не являясь фаворитом, конечно, делает ту победу очень ценной. Я тогда неделю не мог поверить, что мы это сделали.

Мы не потратили много сил в «Финале четырёх». Шесть партий за два дня – не так уж много. Куда больше потратили эмоциональных сил. Денёк-другой отдохнём и возьмёмся за работу. Соперники, в отличие от нас, уже давно ведут подготовку и мы, конечно, для всех хороший раздражитель», — цитирует Бутько «Спорт Бизнес Online».