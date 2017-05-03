Парубец подписала контракт с «Уралочкой-НТМК» на 5 лет

«Уралочка-НТМК» заключила новый контракт с одним из лидеров волейбольной команды Ксенией Парубец. Соглашение рассчитано на пять лет.

«Я очень рада остаться в родной команде, я сама очень хотела, чтобы контракт был на долгий срок именно с «Уралочкой», волейбольный сезон для меня ещё не закончился, отдыхать пока некогда, сейчас я нахожусь на тренировочном сборе со сборной России», — приводит слова Парубец пресс-служба «Уралочки».

В 2015 году в составе сборной России доигровщица «Уралочки» завоевала золотые медали чемпионата Европы. В регулярном чемпионате Ксения Парубец стала самым результативным игроком Суперлиги.