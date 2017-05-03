Леон: мечтаю сыграть за сборную Польши, но от меня это не зависит

После победы в Лиге чемпионов волейболист «Зенита» Вильфредо Леон дал интервью польским журналистам, которых больше всего интересовал вопрос, когда же наконец кубинец сыграет за сборную Польши.

“Играя в такой отличной команде, как «Зенит» (Казань), я могу бороться за титулы и завоёвывать их. У меня действующий контракт в Казани и никуда не собираюсь уходить. Клубный чемпионат мира? Это очередная цель, к которой идёт «Зенит». Надеюсь, что нам удастся достичь её в этом году.

Что касается моего выступления за сборную Польши, это не зависит от меня. Мне остаётся только ждать решения. Я думаю, что FIVB в состоянии принять соответствующие меры, чтобы я мог играть в сборной и чтобы кубинская федерация не могла мне помешать. Не знаю, удастся ли это сделать ещё в этом сезоне. Кубинская федерация делает всё, чтобы я и другие игроки, которые выступали когда-то в сборной Кубы, не могли играть в других командах. Однако власти мирового волейбола в состоянии принимать решения, чтобы исправить эту ситуацию.

Я хотел бы сыграть за Польшу уже на ближайшем чемпионате Европы, это моя мечта, но случится ли это, пока нет согласия FIVB, можно только гадать. Я не в состоянии это ускорить», — приводит слова Леона Przeglad Sportowy.