Бразильский связующий Резенде вернулся в итальянскую «Модену»

Бразильский связующий Бруно Резенде вернулся в итальянскую «Модену», подписав однолетнее соглашение с возможностью продления его ещё на два сезона.

В сезоне-2015/16 Бруно помог «Модене» выиграть тройную корону (чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии). Но после этого он решил вернуться в Бразилию, где играл за «Сеси» из Сан-Паулу. Теперь олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро вновь наденет знаменитую желтую майку «Модены».

“Прежде всего я хочу поблагодарить клуб за то, что пригласил меня вновь после того, как позволил мне играть в прошлом сезоне в Бразилии. Я чувствовал, что это была моя обязанность вернуться в свой национальный чемпионат после Олимпиады. Теперь я готов вернуться в «Модену» с огромным желанием выиграть всё для клуба, для болельщиков и для города”, — приводит слова Резенде World of volley.