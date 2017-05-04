Бутько: в плане передачи де Чекко — один из лучших в мире

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько признался, что не был расстроен решением организаторов не давать ему приз лучшему связующему «Финала четырёх» Лиги чемпионов. Награду получил волейболист итальянской «Перуджи» Лучано де Чекко. В финале «Зенит» обыграл «Перуджу» в трёх партиях.

«Нет, не обидно. Вообще, не стоит придавать этим наградам большого значения. Думаю, все игроки «Перуджи» с удовольствием отдали бы их за победу в Лиге чемпионов. В 2009 году в составе «Искры» я получил приз лучшему связующему «Финала четырёх», но мы стали только третьими. Это было слабое утешение. Что касается де Чекко, то в плане передачи он один из лучших в мире. Всё справедливо», — цитирует Бутько «Спорт Бизнес Online».