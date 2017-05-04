Зайцев может перейти в «Модену»

Бывший диагональный московского «Динамо» Иван Зайцев, проведший минувший сезон в составе итальянской «Перуджи», может пополнить состав другого итальянского клуба — «Модены», сообщает World of Volley. Ранее в «Модену» перешёл бразилец Бруно Резенде, а новым наставником команды может стать болгарин Радостин Стойчев.

В составе «Динамо» Зайцев стал обладателем Кубка ЕКВ, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России. «Перуджа» в этом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где в трёх сетах уступила казанскому «Зениту».