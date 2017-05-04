Михайлов: списывать успехи «Зенита» только на бюджет неправильно

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов, признанный самым ценным игроком «Финала четырёх» Лиги чемпионов, рассказал, как воспринял третью подряд победу в главном еврокубковом турнире, и заявил, что не считает большой бюджет решающим фактором успеха клуба. В финале подопечные Владимира Алекно в трёх сетах обыграли итальянскую «Перуджу».

«Для меня любая победа сродни большому подвигу, поэтому эмоции всегда такие, будто выигрываешь первый раз. Особенно если добиваешься успеха в таком турнире, как Лига чемпионов. Тут уже не важно, сколько раз выигрывал его раньше. Всегда хочется побеждать в нем снова и снова. От побед в Лиге чемпионов трудно устать.

Счёт финала не совсем точно отражает ход матча. Финал только внешне выглядит простым для нас. На самом деле мы натолкнулись на жёсткое сопротивление со стороны соперника. И добавляли сложности трибуны. Всегда непросто играть финал на площадке соперника, которого поддерживает забитый до отказа зал. В Италии очень любят свою команду и умеют её поддерживать. Поэтому иногда возникало ощущение, что играешь в меньшинстве, хотя на площадке те же шесть волейболистов «Перуджи», что и у «Зенита». Когда побеждаешь в таких условиях, особенно радуешься успеху.

В Европе точно есть клубы, сопоставимые с нами по возможностям. Поэтому списывать только на финансовую составляющую здесь неправильно. Безусловно, мы рады, что нам созданы такие условия, когда можно спокойно готовиться и решать самые сложные задачи. Но даже самый сильный состав не может добиться успеха без игровой и человеческой совместимости игроков. Поэтому в нашем клубе ключевой фактор успехов — это класс игроков и тренеров, умеющих выжать максимум из этого состава», — цитируют Михайлова «Известия».