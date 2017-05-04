«НОВА» продлила контракты со Съёмщиковым и Липезиным

Новокуйбышевская «НОВА» объявила о продлении соглашений с центральным блокирующим Владимиром Съёмщиковым и либеро Алексеем Липезиным, сообщает официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».

29-летний Съёмщиков выступает за клуб из Самарской области с 2014 года, а в минувшем сезоне был капитаном команды. Для 30-летнего Липезина сезон-2016/17 стал дебютным в составе коллектива Константина Брянского.

«НОВА» в этом сезоне заняла 10-е место в регулярном чемпионате России и в серии плей-офф за место в «Финале шести» уступила новосибирскому «Локомотиву».