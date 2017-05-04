Мужская и женская команды краснодарского «Динамо» заявились на сезон-2017/18

Мужской и женский краснодарские волейбольные клубы «Динамо» подали заявки на участие в чемпионате России в сезоне-2017/18. Генеральный директор краснодарского «Динамо» Борис Симоненко рассказал, что и мужская, и женская команды клуба собираются выступить в чемпионате России в сезоне-2017/18.

«Мужская и женская команды заявились на сезон-2017/18. С финансированием, по прогнозам, всё должно быть в порядке на следующий сезон. Но всё равно будем встречаться с учредителями и руководителями края, которые будут ставить нам задачи», — цитирует Симоненко ТАСС.

В минувшем сезоне обе команды испытывали проблемы с финансированием и имели задолженности по зарплате перед игроками и тренерами, что привело к бойкоту одного матча в женской Суперлиге и одного — в мужской. Впоследствии все задолженности были погашены.