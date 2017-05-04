Бузато и Булычёв останутся в тренерском штабе сборной России по волейболу

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Роман Станиславов сообщил, что главный тренер команды Сергей Шляпников принял решение оставить в качестве своих помощников Серджио Бузато и Юрия Булычёва, которые входили и в предыдущий тренерский штаб.

«Бузато и Булычёв вошли в тренерский штаб. Были совещания, это обсуждалось, после чего утвердили. Они и раньше входили в штаб, Шляпников решил их оставить», — приводит слова Станиславова ТАСС.

Шляпников был утверждён на посту главного тренера мужской сборной России 7 февраля.