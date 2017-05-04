Диагональный Рузье будет выступать за «Енисей» в следующем сезоне

Французский диагональный Антонин Рузье объявил, что в сезоне-2017/18 будет выступать за красноярский «Енисей». В минувшем сезоне 30-летний игрок представлял турецкий «Стамбул ББСК». Также в его послужном списке, помимо чемпионата Франции, выступления за бельгийский «Кнак», польскую «Заксу», итальянский «Кунео» и турецкие «Зираат Бакнасы» и «Аркас».

«Я буду играть в амбициозной команде „Енисей“ из Красноярска в следующем сезоне», — написал Рузье на своей странице в сети «Инстаграм».

В составе сборной Франции Антонин выиграл Мировую лигу и чемпионат Европы в 2015 году, а после Олимпиады в Рио-де-Жанейро объявил о завершении карьеры в национальной команде.