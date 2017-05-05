Женская молодёжная команда России начала сбор в Одинцово перед отбором на ЧМ

Женская молодёжная сборная России (U20) на базе «Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса» приступила к подготовке к отборочному турниру на чемпионат мира 2017 года, который состоится в Турции. Сбор молодёжной команды продлится до 18 мая, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

3 мая спортсменки прошли углублённое медицинское обследование в одном из московских стационаров, а затем ещё одно — в Одинцово.

В ближайшие дни волейболистки проведут несколько двусторонних игр.