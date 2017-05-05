Терентьев: во время серии поражений мне помогала семья и вера в большое дело

Главный тренер «Нефтяника» Владимир Терентьев на встрече с десятиклассниками оренбургского лицея рассказал, как он переживал неудачное выступление команды в розыгрыше Суперлиги. «Нефтяник» занял последнее, 14-е место.

«Последний год был таким напряжённым, представьте, наша команда одержала всего две победы – в начале сезона и в конце. А между этими победами 24 проигрыша, восемь из которых команда проиграла в пятой партии, которая является спортивной лотереей. Каждый раз сильное разочарование. Помогла поддержка семьи и вера в то, что мы делаем большое важное дело. В Оренбургской области волейболом занимаются тысячи мальчишек и девчонок, многие из них могут стать хорошими спортсменами. А может быть, и просто хорошими людьми, что, поверьте, не менее важно», — цитирует Терентьева официальный сайт клуба.