Мельников: перед полуфиналом где-то казалось, что Чехия — не волейбольная страна

Блокирующий и капитан «Динамо-ЛО-2» Артём Мельников оценил выступление сборной России U19 на прошедшем в Венгрии чемпионате Европы. Подопечные Андрея Ноздрина завоевать медали не смогли, став четвёртыми.

«Если говорить о последних играх, не стоит забывать, что мы играли групповой этап практически без замен. Наверное, имеет место и недооценка противника. Выходя на полуфинальный матч, где-то нам казалось, что Чехия не очень волейбольная страна, и это, разумеется, было большой ошибкой. Наш тренер Андрей Сергеевич Ноздрин постоянно говорил нам, что никто и ничего нам не отдаст, необходимо забирать самим. В итоге так оно и вышло.

Что касается второй игры с Турцией, возможно, не отошли от поражения в полуфинале. Также, незадолго до чемпионата играли с турками товарищеские матчи. В двух играх из трёх мы одержали победу и были уверены, что и в матче за бронзу всё закончится в нашу пользу», — цитирует Мельникова официальный сайт «Динамо-ЛО».