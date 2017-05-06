Алекно: все игроки «Зенита» готовы к тому, чтобы побороться за трофей

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно на пресс-конференции, посвященной старту «Финала шести» чемпионата России по волейболу, отметил, что все его подопечные здоровы и готовы бороться за девятый титул чемпионов России. «Зенит», без поражений пошедший регулярный чемпионат, является главным фаворитом.

«Не буду оригинален, хочу поблагодарить организаторов турнира. В составе нашей команды все игроки готовы к тому, чтобы побороться за трофей. Для нас «Финал шести» — это ответственный момент. Надеюсь, что решающие матчи чемпионата России станут праздником для всех», — приводит слова Алекно пресс-служба «Динамо» (Москва).

«Финал шести» пройдёт в Москве с 6 по 11 мая. «Зенит» сыграет в группе А с новосибирским «Локомотивом» и командой «Газпром-Югра» из Сургута.