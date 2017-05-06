Маричев: руководство «Динамо» сделало всё, чтобы матчи стали более объективными

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев рассказал о своих ожиданиях от «Финала шести» мужского чемпионата России, который пройдёт в Москве с 6 по 11 мая.

«Поздравляю всех с началом интересного турнира, хочу пожелать хорошей игры всем командам и интриги на площадке. Я думаю, что руководство нашего клуба постаралось всё сделать для того, чтобы игры стали более красочными, удобными и объективными», — приводит слова Маричева официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые сыграют в группе «Б» вместе с «Белогорьем» и новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».