Жбанков: «Газпром-Югра» попробует навязать борьбу, несмотря на потерю Родичева

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал потерю Алексея Родичева, который не поможет команде в «Финале шести» мужского чемпионата России.

«Мы в первую очередь играем для зрителей, здесь собраны самые сильные клубы страны, я надеюсь, что болельщикам это понравится. К сожалению, в нашем составе один игрок не сможет сыграть, но мы всё равно попробуем навязать борьбу», — приводит слова Жбанкова официальный сайт московского «Динамо».

В группе А помимо «Газпрома-Югра» выступят новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит».