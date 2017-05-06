Полетаев, Макаров и Апаликов продолжат выступать за «Кузбасс» в сезоне-2017/18

Кемеровский «Кузбасс» объявил, что в команде на следующий сезон останутся связующий Сергей Макаров, центральные блокирующие Николай Апаликов и Инал Тавасиев, доигровщики Антон Карпухов и Сергей Никитин, либеро Лаури Керминен и диагональный Виктор Полетаев, сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, «Кузбасс» расстался с доигровщиками Максимом Шпилёвым и Алексеем Евсеевым, связующим Павлом Панковым, диагональным Олли-Пеккой Оянсиву и блокирующим Михаилом Щербаковым.

В сезоне-2016/17 «Кузбасс» занял пятое место в регулярном чемпионате мужской Суперлиги, а в серии плей-офф уступил «Газпрому-Югра».