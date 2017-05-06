FIVB отказала Леону в смене спортивного гражданства с кубинского на польское

На заседании исполкома Международной федерации волейбола в Марракеше (Марокко) были одобрены заявки 13 игроков на смену гражданства, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, кубинец Йоандри Леал через два года сможет выступать за сборную Бразилии. Россиянин Юрий Тютин будет считаться представителем Казахстана, а украинский «пляжник» Валерий Самодай, наоборот, получил российское гражданство.

При этом отказы получили доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон, желающий играть за сборную Польши, и 37-летний Лионель Маршалл, считающийся легионером в чемпионате Италии. Федерация волейбола Кубы не предоставляет волейболистам необходимые разрешения.