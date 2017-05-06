Леон: сейчас мяч на стороне ФИВБ, и я ничего не могу сделать

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон прокомментировал нежелание Международной федерации волейбола разрешить ему выступать за сборную Польши, несмотря на запрет Кубинской федерации волейбола.

«Мяч на стороне ФИВБ, и я ничего не могу сделать. Мне просто нужно ждать решения. Думаю, ФИВБ может сделать соответствующие шаги для того, чтобы я мог играть за сборную Польши, которые Кубинская федерация не сможет заблокировать. Не знаю, решится ли всё в этом сезоне. Кубинская федерация делает всё, чтобы я и другие игроки, когда-либо выступавшие в составе сборной, не могли играть за другие национальные команды. ФИВБ же может сделать так, чтобы решить эту ситуацию.

Моя мечта выступить на чемпионате Европы этого года в Польше, но время летит быстро. Пока я не получил разрешение от ФИВБ выступать в составе сборной Польши, мы можем об этом только гадать. Я не могу ускорить процесс», — приводит слова Леона Przeglad Sportowy.