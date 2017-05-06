Хабибуллин: действия Родичева мы определили как травма головы

Главный тренер клуба «Газпром-Югра» из Сургута Рафаэль Хабибуллин прокомментировал новость о переходе в «Локомотив» на следующий сезон капитана команды Алексея Родичева.

«Про Родичева вообще ничего не хочу говорить, потому что это моя внутренняя тема, моя внутренняя составляющая, мой волейбольный ребенок. В следующем году он будет играть в «Локомотиве» из Новосибирска. Он это сделал в середине сезона, мы его действия определили как травма головы. Парень заблудился, бог ему судья. Разберемся», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба московского «Динамо».