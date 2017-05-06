Косарев: опыт Тетюхина решил концовку третьего сета

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал победу над «ФАКЕЛОМ» (3:0) в матче группового этапа «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. При счете 38:38 в третьей партии доигровщик Сергей Тетюхин реализовал атаку, а затем сделал эйс.

«Все-таки в решающих моментах всё решает опыт. Каждый раз это подтверждает Тетюхин. Каждый раз ему пророчат, что должен заканчивать. Но без него сложно играть. Он взял на себя ответственность и решил концовку третьего сета», – цитирует Косарева «Спорт Бизнес Online».

7 мая в 19:00 мск «Белогорье» сыграет с московским «Динамо».