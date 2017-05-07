Доигровщик «Заксы» Канарский в межсезонье перейдет в турецкий «Зираат Банкасы»

27-летний доигровщик «Заксы» и сборной Польши Давид Канарский в межсезонье перейдет в четвёртый клуб чемпионата Турции «Зираат Банкасы». Ранее в течение 9 лет Канарский выступал только в своей стране.

«Я решил собрать вещи и попробовать что-то другое после игры 9 лет в Польше. Финансовая сторона также была очень важна. Это было предложение, которое приходит только раз в жизни, и я не мог отказаться. Я держу свои пальцы скрещенными за дальнейшие успехи «Заксы». Я хочу поблагодарить всех в клубе за последние два года. Они фантастические люди, и я считаю их частью своей семьи. Также большое спасибо болельщикам за любовь и поддержку, которую они мне показывали все это время», — цитирует Канарского Sportowe Fakty.